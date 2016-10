ATV 2 03:45 bis 04:25 Krimiserie Crossing Jordan - Pathologin mit Profil Blut und Tränen USA 2005 Stereo Merken Nigel hat sich in die hübsche junge Mutter Sarah verliebt und verbringt einen feuchtfröhlichen Abend mit ihr und ihrer Freundin Beth. Am nächsten Morgen gibt es jedoch ein böses Erwachen: Im Kinderzimmer der kleinen Madeline findet er überall Blutspuren - und eine an die Wand geschmierte Lösegeldforderung. Sarah bittet Nigel um Stillschweigen und fährt mit dem Lösegeld zum vereinbarten Übergabeort. Die Übergabe platzt jedoch, weil Nigel entgegen seinem Versprechen Woody eingeschaltet hat. Nigel und Jordan suchen unterdessen fieberhaft nach Spuren und kommen schließlich zu einem unglaublichen Verdacht: Hat Sarah die Entführung nur vorgetäuscht? Lily bekommt einen furchtbaren Schreck, als eine der Leichen plötzlich vom Seziertisch aufsteht. Der Mann hat jedoch sein Gedächtnis verloren, und Lily bietet ihm an, so lange in der Pathologie zu bleiben, bis man seine Identität geklärt hat. Bei sich trägt der Mann einen 27 Jahre alten Liebesbrief von seiner Frau Dorris, der Lily zu Tränen rührt. Sie macht Dorris ausfindig, doch die will mit ihrem Mann Carl nichts mehr zu tun haben. In einem intensiven Gespräch mit Lily und Macy stellt sich allerdings heraus, dass sie ihren Mann sehr wohl noch liebt, aber etwas vor ihm zu verbergen hat... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavanaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Steve Valentine (Nigel Townsend) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug") Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Jerry O'Connell (Detective Woodrow Hoyt) David Monahan (Detective Matt Seely) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Roxann Dawson Drehbuch: Tim Kring, Scott Williams Kamera: Jamie Anderson Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin

