ATV 2 21:55 bis 22:50 Serien Die Firma Kapitel 19 USA, CDN 2012 2016-10-18 02:25 Stereo Mitchs Vergangenheit vor dem Zeugenschutzprogramm holt ihn ein: Joey Morolto Jr., der Sohn des Mafiapaten, für dessen Verurteilung der Anwalt verantwortlich war, fordert einen Gefallen ein. Mitch soll einen engen Vertrauten des neuen Kopfs der kriminellen Organisation verteidigen, welcher des Mords an einer jungen Frau angeklagt wird. Dieser behauptet, hinters Licht geführt worden zu sein und unschuldig im Gefängnis zu sitzen. Widerwillig nimmt Mitch den Fall an, um seine Familie und sich selbst vor der Mafia zu schützen und die Rechnung mit den Moroltos ein für alle Mal zu begleichen?. Schauspieler: Josh Lucas (Mitch McDeere) Molly Parker (Abby McDeere) Callum Keith Rennie (Ray McDeere) Juliette Lewis (Tammy) Natasha Calis (Claire McDeere) Paulino Nunes (Louis Coleman) Gianpaolo Venuta (Joey Morolto Jr.) Originaltitel: The Firm Regie: David Straiton Drehbuch: Lukas Reiter, Peter Noah, Jonathan Shapiro Kamera: Miroslaw Baszak, Adam Swica Musik: Trevor Morris Altersempfehlung: ab 16