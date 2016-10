ATV 2 13:10 bis 14:05 SciFi-Serie Stargate: SG1 Elliots große Mission USA 2002 2016-10-19 12:10 Stereo Merken Daniel hat sich getarnt auf das Gipfeltreffen der Goa'Uld geschlichen, um mit einem Gas alle Anwesenden zu töten. Doch als er seine alte Freundin Sarah dort entdeckt, kann er das Attentat nicht ausführen. Außerdem erfährt er, dass der lange tot geglaubte Goa'Uld Zipacna wieder sein Unwesen treibt und in den Kreis der Systemlords aufgenommen werden will. Während Daniel gemeinsam mit Jacob vom Goa'Uld-Raumschiff auf den Tok'Ra-Stützpunkt Revanna flieht, plant Zipacna einen Vernichtungsschlag gegen die Tok'Ra... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jonathan "Jack" O'Neill) Michael Shanks (Daniel Jackson) Amanda Tapping (Captain / Major Samantha "Sam" Carter) Christopher Judge (Teal'c) Don S. Davis (General George S. Hammond) Courtenay J. Stevens (Elliot) Kevin Durand (Zipacna) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Martin Wood Drehbuch: Robert C. Cooper Kamera: Peter F. Woeste Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 16