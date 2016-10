ATV 2 22:25 bis 00:09 Horrorfilm American Psycho II: Der Horror geht weiter USA 2002 2016-10-17 02:15 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Als kleines Mädchen musste Rachel Newman nicht nur aus nächster Nähe miterleben, wie ihr Kindermädchen Clara das letzte Opfer des brutalen Serienmörders Patrick Bateman wurde, sie war es auch, die Bateman mit einem Eispickel erschlug und der unheimlichen Mordserie ein Ende bereitete. Seitdem kennt Rachel, mittlerweile zur Studentin der Kriminalpsychologie gereift, nur ein Ziel: Sie will Profiler beim FBI werden und weiteren Serienmördern das Handwerk legen. Doch das ist noch lange nicht alles, wonach Rachel strebt. Gezeichnet durch Batemans Taten und ausgestattet mit dem Fachwissen ihrer Lehrgänge, wird sie schon bald selbst zu einer grausamen Serienmörderin. Ob Kommilitonen, Polizisten oder Bürokraten, Rachel hat für jeden eine handfeste Überraschung parat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mila Kunis (Rachael Newman) William Shatner (Professor Robert "Bobby" Starkman) Geraint Wyn-Davies (Eric Daniels) Robin Dunne (Brian Leads) Lindy Booth (Cassandra Blaire) Charles Officer (Keith Lawson) Jenna Perry (Rachael als Kind) Originaltitel: American Psycho II: All American Girl Regie: Morgan J. Freeman Drehbuch: Alex Sanger, Karen Craig Kamera: Vanja Cernjul Musik: Norman Orenstein Altersempfehlung: ab 16