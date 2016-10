ATV 2 06:10 bis 07:45 Abenteuerfilm Der Seewolf Ein seltsames Schiff D, F, RUM, A 1971 Nach dem Roman von Jack London Stereo 20 40 60 80 100 Merken San Francisco 1906: Der Robbenfänger "Ghost" nimmt zwei Überlebende eines Fährunglücks auf. Der brutale Kapitän des Schiffes Wolf Larsen weigert sich jedoch, die beiden an Land zu setzen. Ganz besonders hat es Larsen auf den Aristokraten und Schriftsteller Humphrey Van Weyden abgesehen, den er demütigt, wo er nur kann. Larsen, der wegen seiner Härte "Seewolf" genannt wird, ist Herr über dieses gespenstische Schiff, doch er hat nicht nur diese düstere Seite in sich. Als Van Weyden Bücher von Larsen entdeckt, beginnt es ihm langsam zu dämmern. Der Kapitän und er waren als Jugendliche Freunde, er, der Intellektuelle und Wolf, das aus ärmlichen Verhältnissen in San Francisco stammende Kind. Während sich Van Weyden nun an jedes Detail erinnern kann, zeigt sich in den Augen des Kapitäns kein Zeichen des Widererkennens. Doch trotzdem verbindet die beiden eine unerklärbare Vertrautheit?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Raimund Harmstorf (Wolf Larsen, der Seewolf) Edward Meeks (Humphrey van Weyden) Emmerich Schäffer (Schiffskoch Thomas Mugridge) Dieter Schidor (Frisco Kid) Franz Seidenschwan (Joe) Peter Kock (Leach) Sandu Popa (Johnson) Originaltitel: Der Seewolf Regie: Wolfgang Staudte Drehbuch: Walter Ulbrich Kamera: André Zarra Musik: Hans Posegga Altersempfehlung: ab 12

