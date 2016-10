ATV 2 22:50 bis 00:40 Actionfilm Agent Red - Ein tödlicher Auftrag USA, CDN 2000 2016-10-15 02:55 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Die amerikanische Regierung wird in Alarmbereitschaft versetzt, als es einer Gruppe Terroristen gelingt, einen extrem gefährlichen, biologischen Kampfstoff namens "Agent Red" zu stehlen. Um ihren ernst gemeinten Forderungen Nachdruck zu verleihen, kapern sie mit der tödlichen Biowaffe in Händen ein Atom U-Boot, mit dem sie die ersten Anschläge durchführen wollen. Nur ein Mann kann ihnen jetzt noch einen Strich durch die Rechnung machen: Terrorspezialist Matt Hendricks ist nicht nur für ebensolche Aufträge ausgebildet, er befindet sich außerdem bereits an Bord ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dolph Lundgren (Matt Hendricks) Randolph Mantooth (Admiral Edwards) Natalie Radford (Nadia) Alexander Kuznetsov (Kretz) Meilani Paul (Dr. Linda Christian) Neal Matarazzo (Lieutenant Matarazzo) Tony Becker (Lieutenant Jack Colson) Originaltitel: Agent Red Regie: Damian Lee Drehbuch: Damian Lee Kamera: Ken Blakey Musik: David Wurst, Eric Wurst Altersempfehlung: ab 18