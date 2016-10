ATV 2 20:15 bis 22:50 Western Verflucht, verdammt und Halleluja I, F, JUG 1972 2016-10-15 00:40 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Im Jahr 1880 wird der junge Sir Joseph Moore in den "Wilden Westen" geschickt, damit aus ihm endlich ein richtiger Mann wird. Er soll sich dort mit den drei Schurken Bull, Holy Joe und Monkey Smith treffen, die Joseph in die Welt des Westernhelden einweisen sollen. Doch Gentlemen Joseph erweist sich dummerweise so gar nicht als gelehrig und zieht es vor, der reizenden Candida verträumte Gedichte vorzulesen und sich in die Insektenkunde zu vertiefen. Dass das dem schlitzohrigen Banditen Morten ein Dorn im Auge ist, versteht sich von selbst. Immerhin wurde ihm Candida, und damit die Ranch ihres Vaters, so gut wie zugesichert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Terence Hill (Sir Thomas Fitzpatrick Phillip Moore) Gregory Walcott (Bull Schmidt) Yanti Somer (Candida Olsen) Dominic Barto (Monkey Smith) Harry Carey (Holy Joe) Enzo Fiermonte (Frank Olsen) Danika La Loggia (Iris) Originaltitel: E poi lo chiamarono il magnifico Regie: E. B. Clucher Drehbuch: E. B. Clucher Kamera: Aldo Giordani Musik: Guido de Angelis, Maurizio de Angelis Altersempfehlung: ab 12