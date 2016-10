kabel1 classics 11:55 bis 15:40 Krimi Es war einmal in Amerika I, USA 1984 Nach einer Vorlage von Harry Grey 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken New York, zu Zeiten der Prohibition: Noodles, Max und seine Freunde schlagen sich mit Alkoholschmuggel durchs Leben. Doch plötzlich wird aus dem Spiel der Jugendlichen tödlicher Ernst: Als das jüngste Mitglied der Gang erschossen wird, ersticht Noodles den Mörder und geht dafür ins Gefängnis. Zehn Jahre später kommt er frei und findet Aufnahme bei Max, der inzwischen ein gut funktionierendes Gangstersyndikat leitet. Doch schon bald entstehen Reibereien zwischen den Freunden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert De Niro (David 'Noodles' Aaronson) James Woods (Maximilian 'Max' Bercovicz) Elizabeth McGovern (Deborah Gelly) Joe Pesci (Frankie Manoldi) Burt Young (Joe) Treat Williams (James Conway O'Donnell) Danny Aiello (Vincent Aiello) Originaltitel: Once Upon a Time in America Regie: Sergio Leone Drehbuch: Leonardo Benvenuti, Piero de Bernardi, Enrico Medioli, Franco Arcalli, Franco Ferrini, Sergio Leone Kamera: Tonino Delli Colli Musik: Ennio Morricone Altersempfehlung: ab 16