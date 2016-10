ATV 22:20 bis 00:30 Thriller Mord im Weißen Haus USA 1997 2016-10-07 02:40 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Als die Regierungsangestellte Carla Town ermordet auf einer Toilette im Weißen Haus entdeckt wird, soll Detective Harlan Regis den Mord aufklären. Um den eigenwilligen Polizeibeamten unter Kontrolle zu halten, wird ihm die Secret-Service-Agentin Nina Chance als vermeintliche Unterstützung zur Seite gestellt. Doch Regis bemerkt sehr schnell, dass ihm bei seinen Recherchen Steine in den Weg gelegt werden. Dabei stößt er auf ein Netz aus Lügen und Intrigen und muss feststellen, dass sogar hohe Regierungsbeamte ihre Finger im Spiel haben?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wesley Snipes (Detective Harlan Regis) Diane Lane (Nina Chance) Alan Alda (Alvin Jordan) Daniel Benzali (Nick Spikings) Dennis Miller (Detective Steve Stengel) Diane Baker (Kitty Neil) Mary Moore (Carla Town) Originaltitel: Murder at 1600 Regie: Dwight H. Little Drehbuch: David Hodgin, Wayne Beach Kamera: Steven Bernstein Musik: Chris Young Altersempfehlung: ab 16