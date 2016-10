Niederlande 2 00:00 bis 01:00 Sonstiges Good Things Await DK 2014 HDTV Merken Niels Stokholm (79) is een van de weinige boeren in Denemarken die werkt via de principes van biodynamische landbouw. Zijn producten behoren tot de top van de wereld en hij levert onder andere aan het beste restaurant ter wereld: NOMA in Kopenhagen. Toch is niet iedereen enthousiast over zijn holistische methode. Na een bezoek van de Deense autoriteiten dreigt Niels zijn licentie tot veehouderij te verliezen. Niels Stokholm runt samen met zijn vrouw Rita al ruim dertig jaar de boerderij Thorshøjgård, waar alles gebaseerd is op de principes van biodynamische landbouw. Alle praktische beslissingen maakt Niels in harmonie met de natuur en met respect voor de dieren. Hij noemt zijn koeien bij naam en heeft een sterke band met hen allemaal. De kalender die hij aanhoudt om te zaaien en te planten is gestoeld op de bewegingen van de sterren en de planeten. Deze holistische methode van werken levert een aantal van de beste en meest gewilde producten ter wereld op. Het beste restaurant ter wereld en veel beroemde Deense chefs kopen hun groenten en vlees bij Niels. Desondanks moet Niels het gevecht aan met de standaard EU-restricties en veelvoorkomende controles, bedoeld om het welzijn van de dieren in de gaten te houden. De boetes en de rechtszaken die daarmee gepaard gaan, zouden het einde van de boerderij betekenen. Niels en Rita hebben geen medewerkers en zijn afhankelijk van de vrijwilligers die af en toe komen aanwaaien vanuit heel Europa. Zonder deze hulp lijkt het voor het echtpaar onmogelijk de boerderij draaiende te houden. Tegelijkertijd voeren ze een hardnekkige strijd met de autoriteiten om het voortbestaan van de boerderij te waarborgen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Niels Stokholm (Himself) Originaltitel: Så meget godt i vente Regie: Phie Ambo Drehbuch: Phie Ambo Musik: Jóhann Jóhannsson

