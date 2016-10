Niederlande 2 00:05 bis 01:35 Sonstiges Spinoza, een vrije denker NL 2015 HDTV Merken De joodse filosoof Baruch Spinoza (1632-1672) is een van 's werelds grootste denkers. Toch is bij het grote publiek nauwelijks bekend wie hij was en wat zijn gedachtewereld nog altijd betekent voor de huidige samenleving. Spinoza was een van de eerste denkers die betoogde dat alle mensen gelijk zijn en dat iedereen de vrijheid moet krijgen te geloven, te denken en te zeggen wat hij of zij wil. Een tijdloze boodschap van een vrije denker uit de zeventiende eeuw, wiens wieg in Amsterdam stond. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Spinoza, een vrije denker