Niederlande 2 10:50 bis 11:25 Sonstiges Meldpunt! Ondervoeding bij thuiswonende ouderen NL 2016 Merken Goed eten is van levensbelang, maar soms is het voor ouderen lastig om iedere dag een gezonde maaltijd op tafel te zetten. Of ze hebben geen zin meer om te eten. Ondervoeding ligt op de loer en de gevolgen voor ouderen zijn groot; ze worden er ziek van. Geen zin meer hebben om te eten kan volgens Elke Naumann van de Stuurgroep Ondervoeding verschillende oorzaken hebben. "Het kan te maken hebben met chronische ziektes als COPD. Maar ook een slecht kunstgebit of depressieve klachten kunnen ervoor zorgen dat je eetlust verliest." Ondervoeding kost de samenleving veel geld. Uit onderzoek blijkt dat de maatschappelijke kosten van ondervoeding ongeveer twee miljard euro bedragen. Elke Naumann en Marjolein Visser vertellen hoe je ondervoeding herkent en wat je er tegen kunt doen. Ook worden er kant-en-klaarmaaltijden onder de loep genomen. Een smaakpanel, bestaande uit Janny van der Heijden (culinair journalist), Antoine Hermans (chefkok) en Sandra van Loenen (geriatrisch diëtist), proeft en beoordeelt een twintigtal kant-en-klaarmaaltijden. Dezelfde maaltijden worden in een laboratorium geanalyseerd op aanwezigheid van eiwit, zout, vezels en andere voedingsstoffen.