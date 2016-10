Niederlande 2 15:30 bis 16:30 Sonstiges Alles wat klinkt NL 2015 HDTV Merken Al zijn hele leven wilde componist en jazzmusicus Theo Loevendie een muziekstuk wijden aan leven en werk van de zeventiende-eeuwse filosoof Baruch Spinoza. Als puber las Loevendie hem voor het eerst. Hij begreep niet alles, maar 'het klopte als een bus met mijn eigen ideeën over onder meer vrijheid van meningsuiting'. Telkens verwierp hij het idee weer, want 'wat moet je, het bijzondere van Spinoza zit in zijn hoofd, in zijn gedachten, en bij opera is het moord en doodslag'. Onvermoeibaar werkte Loevendie de laatste jaren in zijn werkkamer, op een steenworp afstand van het Concertgebouw, aan zijn compositie. Op 11 oktober 2014 vond in het Concertgebouw in Amsterdam de wereldpremière plaats van de opera The Rise of Spinoza. Het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor brachten samen met een vijftal solisten het expressieve en nog altijd actuele verhaal over vrijheid op de bühne. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Alles wat klinkt