BR Fernsehen 22:00 bis 22:45 Reportage Menschen in Bayern D 2005 Merken Das Leben auf der Alm scheint von Veränderungen verschont zu bleiben. Immer noch ziehen Sennerinnen und Senner wie eh und je mit dem Vieh auf die Alm, um dort den Sommer zu verbringen. Weitab der Zivilisation, alleine auf der Alm - ein Nährboden von Wunschvorstellungen und Träumen. In alten Liedern ist das Almleben als frei, fern von kirchlicher und weltlicher Obrigkeit beschrieben. Es war aber auch ein hartes und arbeitsames Leben, das Mut erforderte. Der Filmautor Marcus H. Rosenmüller zeigt Menschen im Landkreis Miesbach, die sich dem Leben auf der Alm sowie der Volksmusik verschrieben haben: Rita Fesl, die den Boareibe-Jodler ihrer Kuh vorsingt, Josef Gottfried, der sich schon beim Kiem Pauli Liedgut für die "Waakirchner Buam" besorgte, und junge "Almerinnen" wie Anni Reisberger und Rosemarie Bernhofer, die sich am Abend zum Musizieren treffen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Menschen in Bayern