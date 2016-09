Zee.One 04:15 bis 06:15 Komödie Liebe mit Tricks IND 2006 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Liebe kann gefährlich sein, und Lügen haben kurze Beine. Der Arbeitslose Ashish verliebt sich in die schöne Rani Bhalla, wird jedoch recht deutlich von ihren wohlhabenden Eltern abgelehnt. Erst, als er sich langsam und mühselig die Geschäftslaufbahn emporkämpft, findet er Akzeptanz. Dann kommt die Diagnose: Krebs. Was nun? Er will seiner Rani die schlimme Nachricht nicht antun, und sie dennoch verlassen, damit sie keinen kranken Mann heiraten muss. Um dies einzufädeln, tut er so, als sei er Alkoholiker. Weder dies noch die absichtlich enttarnte Affäre Ashishs stören Rani. Er kommt aus dem Netz von Lügen nicht mehr heraus. Als letzte Massnahme versuchte er eine Scheinhochzeit mit der verruchten Sania die im Gegenzug ihm nun ihre Liebe gesteht. Jetzt geht wirklich alles drunter und drüber und es hilft nur noch eins: Liebe mit Tricks. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Akshaye Khanna (Ashish Khanna) Ayesha Takia (Rani Bhalla) Mallika Sherawat (Sania) Sunil Shetty (Anna) Aftab Shivdasani (Rohit Chopra) Anupam Kher (Mangal Pratap Bhalla) Gulshan Grover (Lukha - Malaysian Don) Originaltitel: Shaadi Se Pehle Regie: Satish Kaushik Drehbuch: Sanjay Chel Kamera: Johny Lal Musik: Himesh Reshammiya Altersempfehlung: ab 6

