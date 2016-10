RTL 9 22:20 bis 23:55 Sonstiges Treize à la douzaine 2 USA, CDN 2005 Merken Tom et Kate Baker, sentant que l'occasion de passer des vacances tous ensemble se présente peut-être pour la dernière fois, décident d'emmener leur grande famille sur les rives du lac Winnetka. Mais pour les plus âgés d'entre eux, c'est un vrai cauchemar de se retrouver coincés avec toute la gigantesque tribu. Malgré leurs a priori, tous finissent par succomber à l'esprit de famille et se retrouvent réunis dans la maison au bord du lac. La demeure a pris un sacré coup de vieux, surtout si on la compare à celle de la famille Murtaugh, un véritable château, dont le propriétaire n'est autre que l'ennemi juré de papa Baker ! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steve Martin (Tom Baker) Eugene Levy (Jimmy Murtaugh) Bonnie Hunt (Kate Baker) Tom Welling (Charlie Baker) Piper Perabo (Nora Baker-McNulty) Carmen Electra (Sarina Murtaugh) Jaime King (Anne Murtaugh) Originaltitel: Cheaper by the Dozen 2 Regie: Adam Shankman Drehbuch: Sam Harper, Craig Titley, Frank B. Gilbreth Jr., Ernestine Gilbreth Carey Musik: John Debney