RTL 9 14:40 bis 15:30 Krimiserie Mick Brisgau Lettre morte D 2012 Susie, une jeune femme analphabète suit des cours de lecture et d'écriture pour mener enfin une existence " normale ". Mais sa professeure est assassinée, elle qui lui reprochait de ne pas assez travailler. Mick et Andreas mènent l'enquête. Mais ce dernier ne cesse de se disputer avec Dana. Mick et Uschi ont bien leur avis sur la question... Schauspieler: Henning Baum (Mick Brisgau) Maximilian Grill (Andreas Kringge) Proschat Madani (Tanja Haffner) Robert Lohr (Roland Meisner) Helmfried von Lüttichau (Martin Ferchert) Tatjana Clasing (Uschi) Heike Thiem-Schneider (Carola Seehagen) Originaltitel: Der letzte Bulle Regie: Florian Froschmayer Drehbuch: Katja Töner Kamera: Patrick Kaethner Musik: Thomas Klemm Altersempfehlung: ab 6