RTL 9 16:15 bis 18:00 Sonstiges Une assistante presque parfaite CDN 2008 Rachel est secrétaire dans une agence de relations publiques. Elle est secrètement amoureuse de son patron, David. Le jour où Rachel apprend que la femme de David est tombée dans le coma, elle se glisse dans la chambre d'hôpital pour l'assassiner. Peu à peu, elle s'infiltre dans la vie de David et se rapproche de sa fille, Isabelle. Plus rien de semble pouvoir arrêter Rachel... Schauspieler: Josie Davis (Rachel Partson) Chris Potter (David Wescott) Rachel Hunter (Judith Manion) Veronique-Natale Szalankiewicz (Isabelle Wescott) Jason Harper (Wally) Deborah Pollitt (Nora) Sophie Gendron (Mary-Beth) Originaltitel: The Perfect Assistant Regie: Douglas Jackson Drehbuch: Christine Conradt, Shawn Howard Musik: Richard Bowers Altersempfehlung: ab 16