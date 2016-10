RTL 9 14:40 bis 15:30 Krimiserie Mick Brisgau Penalty D 2012 Merken Une ancienne vedette du football est kidnappée et son jardinier est retrouvé mort. Suite à une faute d'inattention de la part de Christine, des informations confidentielles concernant l'enquête parviennent aux oreilles d'une journaliste. Mick est le seul à connaître l'origine de la fuite mais décide de protéger sa collègue alors qu'elle encourt des poursuites sévères pour faute grave. Alors que Mick et Andreas cherchent à identifier les ravisseurs, la suspicion plane sur le poste... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henning Baum (Michael "Mick" Brisgau) Maximilian Grill (Andreas Kringge) Proschat Madani (Tanja Haffner) Robert Lohr (Roland Meisner) Helmfried von Lüttichau (Martin Ferchert) Tatjana Clasing (Uschi Nowatzki) Stefan Jürgens (Rudi Moos) Originaltitel: Der letzte Bulle Regie: Florian Froschmayer Drehbuch: Michael Illner Kamera: Patrick Kaethner Musik: Thomas Klemm Altersempfehlung: ab 6