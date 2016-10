Schweiz 2 11:20 bis 12:05 Telenovela Wege zum Glück Folge: 695 D 2007 Stereo Merken Neben dem Gefühl, richtig gehandelt zu haben, plagen Nora Gewissensbisse, ihre Mutter ans Messer geliefert zu haben. Luisa, Richard und Simon stärken Nora den Rücken und geben ihr das Gefühl, das Richtige getan zu haben. Elsa erhält eine Nachricht aus heiterem Himmel. Im Standesamt ist ein Hochzeitstermin frei geworden: an ebendiesem Tag. Während Elsa hektisch versucht, den Termin wahrzunehmen, sind Konrad und Theo im Wald unterwegs und dabei für Elsa unerreichbar. Kurz entschlossen macht sich Elsa im fertigen Hochzeitsoutfit auf den Weg in den Wald. In der Hoffnung, möglichst bald auf ihren Zukünftigen zu treffen, widerfährt ihr ein schreckliches Missgeschick, an dem Konrad und Theo nicht ganz unschuldig sind. Werden Elsa, Konrad und Theo noch rechtzeitig zu ihrer "Spontanhochzeit" kommen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Susanne Berckhemer (Luisa Maywald) David Kramer (Simon Becker) Anja Boche (Nora van Weyden) Isa Jank (Annabelle Gravenberg) Peter Zimmermann (Richard van Weyden) Katrin Griesser (Sophie Nowak) Corinna Ariadne Horn (Elsa Ritter) Originaltitel: Wege zum Glück Regie: Claus Petsch, Lars Morgenroth Drehbuch: Julia Meimberg, Christian Schramm Kamera: Claus Deubel, Holger Fritzsche Musik: Curt Cress, Jörg Jesse