Schweiz 2 11:10 bis 11:55 Telenovela Wege zum Glück Folge: 694 D 2007 Stereo Merken Luisa und Simon sind entsetzt, dass es Annabelle gelungen ist, ins Gutshaus vorzudringen und Druck auf Nora auszuüben. Allerdings sind sie überrascht, dass sich Nora dagegen entscheidet, die Polizei über Annabelles Auftauchen zu informieren. Auch Richard kann kaum glauben, dass es Annabelle geschafft hat, an den Wachleuten vorbeizukommen. Während Nora weiterhin an einen guten Kern in ihrer Mutter glaubt und bereit ist, ihr noch ein letztes Mal Gehör zu schenken, weiss Richard, dass sich Annabelle niemals ändern wird. Er leitet die Fahnung nach seiner Exfrau ein. Gelingt es dieses Mal allen Beteiligten, Annabelle für ihre Machenschaften dingfest zu machen? In der Manufaktur kommt es zu einem dramatischen Finale, in dem alte Bekannte eine wichtige Rolle übernehmen. Der unbekannte Verfolger von Richard und Sophie hat sich als Tom Nowak herausgestellt, Sophies vermisster Bruder. In den Armen seiner Schwester kann Tom endlich durchatmen. Erst langsam wird dem ehemaligen Polizisten bewusst, dass sein Versteckspiel ein Ende hat und er nach der Verhaftung von Jan Delbrück dank Sophie ein freier Mann ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Susanne Berckhemer (Luisa Maywald) David Kramer (Simon Becker) Anja Boche (Nora van Weyden) Isa Jank (Annabelle Gravenberg) Peter Zimmermann (Richard van Weyden) Katrin Griesser (Sophie Nowak) Corinna Ariadne Horn (Elsa Ritter) Originaltitel: Wege zum Glück Regie: Claus Petsch, Lars Morgenroth Drehbuch: Julia Meimberg, Christian Schramm Kamera: Claus Deubel, Holger Fritzsche Musik: Curt Cress, Jörg Jesse