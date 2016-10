Schweiz 2 11:00 bis 11:50 Telenovela Wege zum Glück Folge: 688 D 2007 Stereo Merken Luisa glaubt, dass es Anzeichen für ein baldiges Aufwachen von Simon aus dem Koma gibt. Sie setzt ihre ganze Hoffnung in eine erneute Untersuchung von Simon. Auch Nora ist voller Angst um Simon. Ihr schlechtes Gewissen quält sie, weil sie so lange das Glück von Luisa und Simon verhindert hat, welches nun vielleicht nie mehr zustande kommt. In ihrer Not leistet Nora einen Schwur: Wenn Simon wieder erwacht, wird sie sich zu all ihren Taten bekennen und die Verantwortung dafür übernehmen. Als Lizzy einen arabischen Geschäftspartner von Richard düpiert, glaubt sie, vor Scham im Boden versinken zu müssen. Doch es ist ausgerechnet Robert, dem es gelingt, Lizzy aus sehr peinlichen Situation zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Susanne Berckhemer (Luisa Maywald) David Kramer (Simon Becker) Anja Boche (Nora van Weyden) Isa Jank (Annabelle Gravenberg) Peter Zimmermann (Richard van Weyden) Katrin Griesser (Sophie Nowak) Corinna Ariadne Horn (Elsa Ritter) Originaltitel: Wege zum Glück Regie: Gerald Distl, Axel Hannemann Drehbuch: Julia Meimberg, Christian Schramm Kamera: Björn Behrens, Claus Deubel Musik: Curt Cress, Jörg Jesse