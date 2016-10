Schweiz 2 11:10 bis 11:55 Telenovela Wege zum Glück Folge: 687 D 2007 Stereo Merken Luisa atmet erleichtert auf, als ihr der behandelnde Arzt mitteilt, dass die Operation gut verlaufen ist. Als der Arzt jedoch dringend zurück zu Simon gerufen wird, ist Luisa höchst alarmiert. Wenig später erhält sie die niederschmetternde Nachricht, dass Simon nach der Operation in ein tiefes Koma gefallen sei. Robert beschliesst, um Lizzy zu kämpfen, als Meike ihm versichert, dass Lizzy für ihn sehr viel empfinde. Auch Sebastian versucht, Lizzy davon zu überzeugen, sich erneut mit Robert zu verabreden. Sie müssen nach all den zurückliegenden Wirrungen einfach noch einmal ganz von vorn anfangen. Wird Lizzy Robert noch eine zweite Chance geben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Susanne Berckhemer (Luisa Maywald) David Kramer (Simon Becker) Anja Boche (Nora van Weyden) Isa Jank (Annabelle Gravenberg) Peter Zimmermann (Richard van Weyden) Katrin Griesser (Sophie Nowak) Corinna Ariadne Horn (Elsa Ritter) Originaltitel: Wege zum Glück Regie: Gerald Distl, Axel Hannemann Drehbuch: Julia Meimberg, Christian Schramm Kamera: Björn Behrens, Claus Deubel Musik: Curt Cress, Jörg Jesse

