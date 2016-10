Schweiz 2 11:05 bis 11:50 Telenovela Wege zum Glück Folge: 686 D 2007 Stereo Merken Simons gefährliche Operation steht unmittelbar bevor. Luisa macht sich grosse Sorgen um Simon. Dieser gibt sich gegenüber Luisa und seiner Familie tapfer, um sie nicht zu beunruhigen. Doch auch ihm ist bewusst, dass der Ausgang des Eingriffs ungewiss ist. In seiner Sorge wendet er sich mit einer Bitte an Nora. Wenn er die Operation nicht überleben sollte, dann soll sich Nora um Luisa kümmern. Wie wird Nora darauf reagieren? Meike und Sebastian erkennen, dass Lizzy ihre Gefühle für Robert nicht zulassen will. Als sie sehen, wie sehr Lizzy und Robert unter der Situation leiden, beschliessen sie, den beiden zu helfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Susanne Berckhemer (Luisa Maywald) David Kramer (Simon Becker) Anja Boche (Nora van Weyden) Isa Jank (Annabelle Gravenberg) Peter Zimmermann (Richard van Weyden) Katrin Griesser (Sophie Nowak) Corinna Ariadne Horn (Elsa Ritter) Originaltitel: Wege zum Glück Regie: Gerald Distl, Axel Hannemann Drehbuch: Julia Meimberg, Christian Schramm Kamera: Björn Behrens, Claus Deubel Musik: Curt Cress, Jörg Jesse