Schweiz 2 11:30 bis 12:20 Telenovela Wege zum Glück Folge: 682 D 2007 Stereo Luisa ist entsetzt, als sie die Nachricht erhält, Simon sei aus dem Krankenhaus geflohen. Sie erkennt, dass nur noch sie Simon zu der lebensnotwendigen Operation bewegen kann. Mit Noras Unterstützung macht sich Luisa verzweifelt auf die Suche nach Simon. Erleichtert trifft sie am Traumhotel auf ihren Simon. Kann Luisa Simon zu der Operation bewegen? Auf der Rückfahrt nach Falkental kommt es auf einer Brücke zu dramatischen Momenten. Sophie sieht dem Treffen mit Toms Bekannten aus Rotterdam bangend entgegen. Ohne zu wissen, auf was sie sich eingelassen hat, empfängt sie den angeblichen Kumpel von Tom im Lanzino. Aber der einzige Kontakt zu ihrem verschwundenen Bruder erweist sich als wenig vertrauenerweckend. Schauspieler: Susanne Berckhemer (Luisa Maywald) David Kramer (Simon Becker) Anja Boche (Nora van Weyden) Isa Jank (Annabelle Gravenberg) Peter Zimmermann (Richard van Weyden) Katrin Griesser (Sophie Nowak) Corinna Ariadne Horn (Elsa Ritter) Originaltitel: Wege zum Glück Regie: Kerstin Schefberger, Petra Wiemers Drehbuch: Julia Meimberg, Christian Schramm Kamera: Björn Behrens, Holger Fritzsche Musik: Curt Cress, Jörg Jesse