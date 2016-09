Schweiz 2 11:20 bis 12:05 Telenovela Wege zum Glück Folge: 680 D 2007 Stereo Merken Luisa versucht verzweifelt, Simon aus der Bewusstlosigkeit zu holen. Als ihr das nicht gelingt, überlegt sie fieberhaft, wie sie schnell Hilfe zum Hausboot holen kann. Ohne Telefon muss sie sich selbst auf den Weg nach Falkental machen und Simon allein zurücklassen. Wird Luisa Simon rechtzeitig helfen können? Als Eva sieht, wie verzweifelt Ludwig über seine bevorstehende Entlassung ist, beschliesst sie, sich beherzt für ihn einzusetzen. Lizzy ist empört, als der erfolgreiche Jungunternehmer nicht zum vereinbarten Termin mit Richard und ihr erscheint und das Geschäft zu platzen droht. In einer E-Mail an ihn verschafft sie ihrem Ärger Luft. Doch entgegen Richards Befürchtung bringt Lizzy damit das Geschäft wieder in Gang. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Susanne Berckhemer (Luisa Maywald) David Kramer (Simon Becker) Anja Boche (Nora van Weyden) Isa Jank (Annabelle Gravenberg) Peter Zimmermann (Richard van Weyden) Katrin Griesser (Sophie Nowak) Corinna Ariadne Horn (Elsa Ritter) Originaltitel: Wege zum Glück Regie: Gerald Distl, Lars Morgenroth Drehbuch: Julia Meimberg, Christian Schramm Kamera: Claus Deubel, Holger Fritzsche Musik: Curt Cress, Jörg Jesse