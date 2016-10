RTL NITRO 22:50 bis 23:15 Comedyserie Modern Family Rate mal, wer versucht, zum Essen zu kommen USA 2013 HDTV Live TV Merken Der langersehnte Besuch in einem der angesagtesten Restaurants, bei dem man schon Monate vorher einen Tisch reservieren muss, steht endlich an. Da Claire, seitdem sie wieder zu arbeiten begonnen hat, permanent im Stress ist, hat sich Phil für sie extra einen neuen Anzug gekauft - der jedoch so eng sitzt, dass er sich kaum noch bewegen kann. Als Claire nach Hause kommt, bemerkt sie Phils Anzug jedoch nicht einmal. Das Einzige, das sie im Sinn hat, ist Luke, der heute zum ersten Mal alleine zu Hause bleiben soll. Während Phil diesbezüglich keinerlei Bedenken hat, glaubt Claire, dass ihr Sohn Angst bekommen könnte. Da sie auf dem Weg zum Restaurant ein ungutes Gefühl hat, drehen sie noch einmal um, um nach dem Rechten zu schauen. Doch nicht nur Claire und Phil, sondern auch Gloria und Jay sind spät dran, weil Gloria wieder Stunden im Bad braucht. Jay hat sich jedoch vorgenommen, sich nicht mehr aufzuregen, sondern einfach tief durchzuatmen. Doch als sie gerade gehen wollen und Haley, die auf Manny und den kleinen Joe aufpassen soll, Gloria darauf hinweist, dass ihre Ohrringe nicht zum Outfit passen, wird Jay allmählich ungeduldig und sieht sein leckeres Beef in Gefahr. Genau in dem Moment, in dem Cam und Mitchell das Haus verlassen wollen, stellen sie fest, dass sie zufällig das gleiche Outfit tragen. Da sich keiner der beiden freiwillig umziehen möchte und ihnen weder Lily noch deren Babysitterin Alex eine große Hilfe sind, greift Mitchell zu unfairen Mitteln, indem er Cam absichtlich eine geschüttelte Coladose in die Hand drückt. Schaffen es dir Paare noch rechtzeitig ins Restaurant oder fällt das langersehnte Abendessen ins Wasser? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ed O'Neill (Jay Pritchett) Sofía Vergara (Gloria Delgado-Pritchett) Julie Bowen (Claire Dunphy) Ty Burrell (Phil Dunphy) Jesse Tyler Ferguson (Mitchell Pritchett) Eric Stonestreet (Cameron Tucker) Sarah Hyland (Haley Dunphy) Originaltitel: Modern Family Regie: Beth McCarthy-Miller Drehbuch: Christopher Lloyd , Steven Levitan, Abraham Higginbotham Musik: Gabriel Mann Altersempfehlung: ab 6

