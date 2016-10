RTL 9 13:10 bis 14:40 Sonstiges Cyclones USA, CDN 2003 Merken Peter Jensen se présentait comme un "chasseur d'ouragans". Personne n'était meilleur que lui pour prévoir les tornades à venir dans le Midwest. Jensen et son équipe ont parcouru le pays pour apprivoiser ces phénomènes, comprendre comment les tornades se formaient et prévenir leurs dangers sur terre, souvent au péril de leur vie. Leur travail a sauvé beaucoup de vies jusqu'au jour où la nature montra, une nouvelle fois, sa supériorité sur l'homme. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Lando (Peter Jensen) Nicole Eggert (Julia Merrow) Erica Durance (Kara Jensen) Peter Graham-Gaudreau (Robert Booker) Garwin Sanford (Stan Chasen) Gerard Plunkett (Dr. Raymond Ardmore) Brad Turner (Dr. John Tedesco) Originaltitel: Devil Winds Regie: Gilbert M. Shilton Drehbuch: A.G. Lawrence, Ira Schwartz Musik: William Boston