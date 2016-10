RTL 9 04:25 bis 04:50 Sonstiges 112 Unité d'urgence Seconde chance D 2008 Merken Une femme est surprise au lit avec son amant par son mari. Celui-ci a un révolver dans sa table de nuit et menace de s'en servir. Elle appelle l'équipe du 112 pour qu'ils viennent à son secours. Florian décide de respecter les dispositions du testament de vie de Martin et de le débrancher. Il demande à Steffi de l'accompagner. Mais Judith tente de le persuader que tout n'est pas fini pour Martin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Philip Koestring (Dimitri Papapostolou) Simona Brokmann (Rita Brandt) Björn Kirschniok (Heiko Ehrich) Philip Kostring (Dimitri Papapostolou) Tanja Lanäus (Judith Voss) Mats Reinhardt (Peter Wells) Max Alberti (Tom Wagner) Originaltitel: 112: Sie retten dein Leben Regie: Nico Zavelberg Drehbuch: Sebastian Büttner, Christoph Schlewinski, Julia Neumann, Sabine Leipert Musik: Samir Kadribasic, Nigel Watson