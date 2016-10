RTL 9 18:00 bis 18:25 Sonstiges Top models 7082 USA 2015 Merken Rick fait de son mieux pour rectifier ses erreurs et combler la brèche creusée entre son équipe et lui. Ridge profite de la situation pour plaider de nouveau sa cause auprès de son père. Brooke se montre totalement honnête envers Rick au sujet de Maya. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Reign Edwards (Nicole Avant) Thorsten Kaye (Ridge Forrester) Katherine Kelly Lang (Brooke Logan) John McCook (Eric Forrester) Karla Mosley (Maya Avant) Jacob Young (Rick Forrester) Originaltitel: The Bold and the Beautiful Regie: Michael Stich Drehbuch: Rex M. Best, Bradley Bell, Michael Minnis Musik: Jack Allocco, David Kurtz, John Nordstrom