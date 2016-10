RTL 9 13:20 bis 14:55 Sonstiges Dernière obsession USA 2007 Merken Nina est mariée avec Stuart. Ils sont parents de deux enfants et vivent confortablement dans la banlieue de Chicago. Mais un jour, celui que Nina fuyait depuis quinze ans ressurgit brusquement du passé. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kellie Martin (Nina St. Clair) Adam MacDonald (Drew Brampton) Dylan Neal (Stuart St. Clair) Camille Pennel (April St-Clair) Jesse Thibodeau (Brandon) Zara Taylor (Isabelle) Marianne Farley (Karen Reynolds) Originaltitel: No Brother of Mine Regie: Philippe Gagnon Drehbuch: Valerie West Musik: Carl Bastien, Martin Roy