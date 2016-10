RTL 9 12:00 bis 12:30 Sonstiges Le jour où tout a basculé Ma mère se fait racketter F 2013 Merken À la suite d'un événement imprévu, des hommes et des femmes ont vu leur vie bouleversée pour le pire et le meilleur. Ces histoires vraies sont interprétées par des comédiens, écrites et réalisées comme un reportage. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Belek (Nacim) Jean-Daniel Bessou (Tamba) Silvia Kahn (Sonia) Isabelle Turschwell (La directrice) Moderation: Nathalie Fellonneau Originaltitel: Le jour où tout a basculé Regie: Olivier Jamain