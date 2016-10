RTL 9 15:15 bis 16:55 Komödie Le professeur Foldingue USA 1996 Nach dem Film von Jerry Lewis und Bill Richmond 20 40 60 80 100 Merken Gourmand invétéré, Sherman Klump accepte son obésité comme une fatalité. Ce qui ne l'empêche pas d'en souffrir, ses complexes ajoutant encore à sa timidité. Professeur de chimie au Wellman College de Californie, il met la dernière main à une solution destinée au traitement des excédents graisseux. Après plusieurs expérimentations sur des hamsters, il ne lui reste plus qu'à passer aux tests humains. L'arrivée dans son laboratoire d'une jeune et jolie stagiaire, Carla Purty, lui en fournit l'occasion. Prêt à tout pour la séduire, Sherman absorbe la précieuse substance et se transforme, le soir venu, en Buddy Love, un dynamique don Juan sûr de lui. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eddie Murphy (Sherman Klump / Lance Perkins / Buddy Love / Papa Klump / Ma) Jada Pinkett-Smith (Carla Purty) James Coburn (Harlan Hartley) John Ales (Jason) Larry Miller (Dean Richmond) Patricia Wilson (Grace) Jamal Mixon (Ernie Klump jr.) Originaltitel: The Nutty Professor Regie: Tom Shadyac Drehbuch: David Sheffield, Barry W. Blaustein, Tom Shadyac, Steve Oedekerk Kamera: Julio Macat Musik: David Newman Altersempfehlung: ab 12