RTL 9 13:35 bis 15:15 Komödie Ecole paternelle USA 2003 20 40 60 80 100 Merken Deux pères qui ont perdu leur emploi se trouvent dans l'obligation de retirer leurs fils du très prisé centre d'apprentissage de Miss Harridan pour s'occuper d'eux. Ils ne parviennent pas à retrouver du travail et décident de créer leur propre garderie pour enfants. Leur crèche, gérée selon des méthodes peu conventionnelles, remporte un succès immédiat et va jusqu'à concurrencer l'établissement dirigé par Miss Harridan qui a jusqu'à présent envoyé tous ses adversaires au tapis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eddie Murphy (Charlie Hinton) Jeff Garlin (Phil) Steve Zahn (Marvin) Regina King (Kim Hinton) Kevin Nealon (Bruce) Jonathan Katz (Dan Kubitz) Siobhan Fallon Hogan (Peggy) Originaltitel: Daddy Day Care Regie: Steve Carr Drehbuch: Geoff Rodkey Musik: David Newman

