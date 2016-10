RTL 9 12:00 bis 13:35 Komödie Comme chiens et chats USA, AUS 2001 20 40 60 80 100 Merken Le professeur Brody, qui adore les chiens, cherche vainement la formule d'un vaccin qui guérirait les hommes de toute allergie à l'encontre de leurs fidèles compagnons canins. Les chats comptent bien l'en empêcher, à commencer par Mr. Tinkles, un persan mégalo qui rêve de devenir le maître du monde après avoir rendu les hommes incurablement allergiques aux chiens. C'est ainsi que le scientifique est enlevé avec sa femme et son fils. Mais, heureusement pour lui, des chiens détectives se lancent à sa recherche pour le sauver ! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeff Goldblum (Professor Brody) Elizabeth Perkins (Mrs. Brody) Alexander Pollock (Scotty Brody) Miriam Margolyes (Sophie the Castle Maid) Myron Natwick (Mr. Mason) Doris Chillcott (Mrs. Calvert) Kirsten Robek (Pie Mom) Originaltitel: Cats & Dogs Regie: Lawrence Guterman Drehbuch: John Requa, Glenn Ficarra Musik: John Debney Altersempfehlung: ab 6