RTL 9 03:55 bis 04:20 Sonstiges 112 Unité d'urgence Tous pour un D 2008 Merken Après une nuit de garde, Martin rentre chez lui pour se reposer. Il se fait accoster par un inconnu à l'entrée du parking de son immeuble qui le supplie de venir l'aider à sortir son ami blessé de sa voiture. Martin lui propose d'appeler les secours mais l'inconnu refuse. Ils descendent ensemble dans le parking et Martin constate que l'ami est très mal en point. C'est alors qu'il découvre stupéfait que l'inconnu le menace avec une arme. Il s'agit en fait d'un malfaiteur en cavale. Martin est pris au piège, il décroche son portable et parvient à composer le numéro des urgences. Rita intercepte la conversation et envoie une équipe. Mais l'intervention tourne mal... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mariam Kurth (Nicole Held) Simona Brokmann (Rita Brandt) Björn Kirschniok (Heiko Ehrich) Philip Koestring (Dimitri Papapostolou) Max Alberti (Dr. Tom Wagner) Mats Reinhardt (Peter Wells) Sandra Schlegel (Dr. Kristin Driesen) Originaltitel: 112: Sie retten dein Leben Regie: Philipp Osthus, Philipp Osthus, Clemens Löhr , Nico Zavelberg Drehbuch: Sebastian Büttner, Christoph Schlewinski Musik: Samir Kadribasic