KI.KA 20:00 bis 20:10 Magazin KiKa Live Jess und Ben im grünen Bereich

Thema: Jess und Ben im grünen Bereich: Es geht in den Westen Deutschlands am dritten Tag von Jess' und Bens Deutschlandtour: ins Ruhrgebiet. Auch hier gibt es Naturwunder zu entdecken und zwar mit Naturfotograf Hermann. Ben legt sich mit ihm auf die Lauer, um beeindruckende Tieraufnahmen einzufangen. Währenddessen ist Jess ganz im Osten Deutschlands unterwegs und bezwingt die schroffen Felsen der Sächsischen Schweiz.