NDR Info 20:15 bis 20:30 Sonstiges ZeitZeichen 20. Oktober 1966: Der Todestag des Malers Otto Pankok Was soll die Kunst? Diese Frage muss sich jeder stellen, der künstlerisch arbeitet. Für Otto Pankok war die Antwort klar wie für wenige. Die Kunst soll den Menschen zeigen, sein Leiden und seinen Schmerz. Die Zeit, in der Pankok arbeitete, bot dafür reichlich Material. Zwei Weltkriege und die Verfolgung durch den Nationalsozialismus musste Pankok überstehen. Den Ersten Weltkrieg erlebte er als Soldat, den die Gräuel traumatisierten. Im Nationalsozialismus wurden seine Werke beschlagnahmt und verfemt. Seine Kunst ist kräftig, grob, schwarz-weiß. Seine wichtigsten Mittel sind Radierung und Holzschnitt. Wer in den Gesichtern der Porträtierten liest, der wird leise und nachdenklich.