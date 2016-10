NDR Info 20:15 bis 20:30 Sonstiges ZeitZeichen 19. Oktober 1216: Der Todestag des englischen Königs Johann Ohneland Merken Er wird wohl für immer der böse kleine Bruder bleiben, der englische König Johann Ohneland, Konkurrent und Nachfolger des strahlenden Kreuzfahrers Richard Löwenherz. Den Beinamen "Lackland", "Ohneland" bekam er, weil er bei der ersten Verteilung des Herrscher- Erbes nicht bedacht wurde. Später versuchte er mit Gewalt zu holen, was die Brüder ihm nicht geben wollten. Als er am 19. Oktober 1216 starb, hatte er durch viele Kriege einen großen Teil der Länder verloren, die dem Clan der Plantagenets seine Macht verliehen. Dennoch war er nicht so unfähig und grausam, wie die Überlieferung und die Robin Hood-Filme ihn zeigen: eine Folge negativer klerikaler Propaganda wegen Johanns Dauerstreit auch mit dem Papst. In Google-Kalender eintragen