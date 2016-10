NDR Info 20:15 bis 20:30 Sonstiges ZeitZeichen 18. Oktober 1926: Der Geburtstag des Schauspielers Klaus Kinski Merken Er war der "Irre vom Dienst" und hat diese Rolle mit Hingabe gespielt. Genie und Wahnsinn gingen bei Klaus Kinski Hand in Hand, und so legendär wie seine Leinwand-Präsenz sind seine Ausraster und Publikumsbeschimpfungen. Er konnte nie genug bekommen - nicht genug Geld, nicht genug Sex, nicht genug Verehrung. Schon der junge Kinski soll einem Kritiker heiße Kartoffeln an den Kopf geworfen haben, weil der ihn nur hervorragend fand. Er sei nicht hervorragend, sondern monumental! Mittlerweile wirkt Kinskis Größenwahn gar nicht mehr lustig: 2013 beschuldigte ihn seine Tochter Pola in ihrem Buch "Kindermund", sie vom fünften bis zum 19. Lebensjahr immer wieder sexuell missbraucht zu haben. In der ersten Ausgabe seiner Autobiografie hatte Kinski schon selbst mit Missbrauchsandeutungen und Vergewaltigungen Minderjähriger geprotzt - fest davon überzeugt, dass Gesetze für einen wie ihn nicht gelten: "Genie zu sein, bedeutet für mich, alles zu tun, was ich will". In Google-Kalender eintragen