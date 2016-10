NDR Info 20:15 bis 20:30 Sonstiges ZeitZeichen 17. Oktober 1766: Der Geburtstag des Klavierbauers Johannes Adolph Ibach Merken Der Wuppertaler Klavierfabrikant Johannes Adolf Ibach baute seine Instrumente nach Auftrag und verkaufte sie nur direkt aus seinem Handwerksbetrieb. Als er Ende der 1790er-Jahre seine erste eigene Werkstatt im heutigen Wuppertal-Oberbarmen gründete, war der Beruf des Klavierbauers noch eine Spezialisierung des Schreinerhandwerks. Johannes Adolf Ibach ahnte nicht, auf welche Goldader er mit seiner Spezialisierung gestoßen war: Unter seinem Enkel Rudolf erlebte die "weltälteste Klaviermanufaktur" ab 1870 einen enormen Aufschwung, denn der industrielle Klavierbau boomte in ganz Europa: In jeden Haushalt gehörte ein Klavier. Es war das Hausinstrument des Bürgertums. Künstler von Weltruf warben für die Klaviere der Firma "Rud. Ibach" aus dem Wuppertal. Im 20. Jahrhundert machten dann erst das Grammofon und das Kino und später die Billigkonkurrenz aus Fernost den deutschen Qualitätsklavierbauern das Leben schwer. Der Markt ist heute übersättigt, die Nachfrage gering. 2007 schloss die inzwischen von Wuppertal ins benachbarte Schwelm verlagerte Klavierproduktion von Ibach ihre Pforten. In Google-Kalender eintragen