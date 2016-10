NDR Info 21:05 bis 22:00 Sonstiges "Baba Dunjas letzte Liebe" Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Alina Bronsky Merken Tschernobyl, fast 30 Jahre nach dem atomaren Supergau vom 26. April 1986: Das kontaminierte Gebiet ist immer noch No-Go-Area, niemand will hier wohnen, außer einer kleinen Gemeinschaft alter, sterbenskranker Sonderlinge. Wasser gibt es aus dem Brunnen, Elektrizität nur an guten Tagen, Telefone funktionieren nicht und manchmal kommt ein Toter auf einen Plausch vorbei. Die 80-jährige Baba Dunja, gewissermaßen das Herz dieser Kauz-Kolonie, schreibt seit Jahren Briefe an ihre Tochter Irina nach Deutschland und denkt in zärtlichen Bildern an ihre Enkelin, die sie noch nie gesehen hat. Alina Bronsky, 1978 in Jekaterinburg/Russland geboren, hat eine Zeit lang Medizin studiert. Sie lebt in Berlin. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Barbara Nüsse, Marianne Sägebrecht, Stephan Schad, Peter Striebeck, Wolf-Dietrich Sprenger, Kathrin Wehlisch, Peter Maertens, Brigitte Janner, Achim Buch, Anne Weber, Anton Pleva, Benjamin Utzerath, Oliver Brod, Kerstin Hilbig Regie: Anja Herrenbrück Musik: Jean-Boris Szymczak