NDR Info 17:30 bis 18:00 Sonstiges Die Reportage Der Pferdeflüsterer von Filsum. Ein Besuch beim XXL-Ostfriesen Merken Viele Menschen trauern um Tamme Hanken, der im Alter von 56 Jahren verstorben ist. Der Tierchiropraktiker wurde durch das NDR Fernsehen bekannt: Als "XXL-Ostfriese" wurde er regelmäßig mit besonders schwierigen Fällen konfrontiert. Doch auch wenn die Kameras nicht liefen, hatte Tamme Hanken viel zu tun. Sein Ruf als Pferdeflüsterer ließ Tierbesitzer aus ganz Europa auf den Hof nach Filsum in Ostfriesland kommen, wo er gemeinsam mit seiner Frau ein Pferde-Reha-Zentrum betrieb. Dort warteten auf die Tiere nicht nur zwei starke Hände, sondern auch eine Sauna, ein Aquatrainer und eine ausgeklügelte Trainingsphilosophie. Die Reportage aus dem Jahr 2014 begleitet Pferdehalter bei ihrem Besuch in Filsum, stellt ungewöhnliche Behandlungsmethoden vor und zeigt, dass Tamme Hanken nicht nur im Fernsehen eine gute Figur machte. In Google-Kalender eintragen