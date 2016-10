TV5 21:01 bis 22:42 Sonstiges Marie et les naufragés F 2016 Merken Siméon n'hésite pas à tout lâcher pour suivre en secret Marie, qu'il vient de rencontrer. Oscar, son colocataire somnambule et musicien, et Antoine, romancier en mal d'inspiration, lui emboîtent vite le pas. Les voilà tous les quatre réunis au bout du monde, probablement liés par quelque chose qui les dépasse... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Pierre Rochefort (Siméon Forest) Vimala Pons (Marie Andrieu) Eric Cantona (Antoine) Damien Chapelle (Oscar) André Wilms (Cosmo) Emmanuelle Riva (Suzanne) Wim Willaert (Wim) Originaltitel: Marie et les naufragés Regie: Sébastien Betbeder Drehbuch: Sébastien Betbeder Musik: Sébastien Tellier