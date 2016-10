TV5 22:27 bis 22:41 Sonstiges Démo de mode Merken À l'occasion des défilés parisiens, prêt-à-porter et haute couture, Viviane Blassel invite des créateurs à regarder leur propre défilé et à s'exprimer sur leurs modèles, dans un lieu " comme à la maison ", propice à l'intimité et à la complicité. Décryptage du chemin de la création... In Google-Kalender eintragen Moderation: Viviane Blassel Gäste: Gäste: Andrew GN (créateur singapourien implanté à Paris depuis 1996)

