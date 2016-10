Sky Sport Austria 14:30 bis 16:30 Fußball Fußball: Österreich, Sky Go Erste Liga Kapfenberger SV 1919 - SC Austria Lustenau, 13. Runde Stereo 16:9 HDTV Merken Durchatmen beim KSV 1919: Nach zwei Pleiten in Wiener Neustadt und in Innsbruck feierten die Steirer ein wichtiges 1:0 gegen den SV Horn. "Ich bin froh und gratuliere meiner Mannschaft zu diesem Kampf", sagte KSV-Trainer Abdulah Ibrakovic erleichtert. "Für uns sind die drei Punkte wichtig, weil wir oben dranbleiben und die nächsten fünf Spieltage nach der Pause sind richtungsweisend für uns." Der Tabellenvierte empfängt nach dem FIFA-Break den Dritten aus Lustenau. Die "Grün-Weißen" erkämpften sich zuletzt ein 1:1 gegen den FAC. Sinan Akdeniz erzielte dabei seinen ersten Saisontreffer. Beide Klubs sind mit 22 Zählern punktgleich. Wer macht einen wichtigen Schritt nach vorn. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie