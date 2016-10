Schweiz 2 23:30 bis 00:05 Reportage Top Shots Manuel Bauer - Aufbruch in Ladakh CH 2016 2016-10-19 01:55 Stereo HDTV Merken Seit dem Jahr 1990 fotografiert Manuel Bauer im tibetisch-buddhistischen Kulturkreis. Zwei dieser Bildserien wurden mit grossen internationalen Preisen ausgezeichnet, mit dem World Press Photo Award und dem Picture of the Year Award. Beim Langzeitprojekt "Dalai Lama - Unterwegs für den Frieden" kam er dem Friedensnobelpreisträger so nahe wie kein anderer Fotograf. Und in der Reportage "Flucht aus Tibet" nahm er das Risiko auf sich, auf einem zweiwöchigen Marsch über 5000 Meter hohe Pässe zusammen mit den Flüchtenden umzukommen. Er tat es, weil er zeigen wollte, welche Entbehrungen Tibeterinnen und Tibeter auf sich nehmen, um aus ihrer besetzten Heimat zu fliehen. In den letzten Jahren setzte er sich vor allem für ein Bauerndorf im nepalesischen Distrikt Mustang ein. Die Familien mussten umziehen, weil ihre Wasserquellen durch den Klimawandel versiegt sind. Manuel Bauer fotografierte - und organisierte Experten und Spenden, um den Umzug zu ermöglichen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Top Shots