Dokumentation Wettlauf ums Gold Startschwierigkeiten USA 2011 Drei kleine Bergbauunternehmen auf der Suche nach Gold in Alaska - gleich zu Beginn gibt es die ersten Probleme. Bergbaugenie Doug Baker hat nicht mit den rasant steigenden Treibstoffkosten gerechnet - und er hat noch nicht genug Gold gefunden, um dafür Benzin kaufen zu können. Als er das Unternehmen endlich überzeugen kann, ihm einen Zahlungsaufschub zu gewähren, verzögert sich die Lieferung. Da entdeckt seine rechte Hand Bernie einen umgekippten Tanklastwagen auf einer tückischen Straße. John Reeves glaubt, auf einer Schatzkarte die Stelle gefunden zu haben, an der er nach Gold graben muss - aber er und seine Kinder müssen zunächst die notwendigen Geräte aufbauen, um "die Steine zu waschen". Creighton Lapp und Chuck Tillian beginnen ihre Goldsuch-Saison am Harrison Creek - nur um zu erfahren, dass Probleme mit den Genehmigungen sie zwingen, gleich wieder aufzuhören. Noch ist nicht abzusehen, wie Clark Durant, der Besitzer des Claims, darauf reagiert. Originaltitel: Goldfathers