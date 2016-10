National Geographic 15:55 bis 16:45 Dokumentation Time Scanners: Baukunst in 3D St. Pauls Kathedrale GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Ihre Reise führt Steve Borrows und sein Laser-Scan-Team nach London in die St. Pauls Kathedrale. Sie wagen sich in die majestätische Kuppel, um die bahnbrechende dreiteilige Struktur zu untersuchen. Sie wollen herausfinden, wie der Architekt der Kathedrale, Sir Christopher Wren, das Problem der instabilen Fundamente bewältigt hat. Außerdem untersuchen sie, wie die Kathedrale einen Treffer durch eine deutsche Bombe während des Zweiten Weltkrieges überstehen konnte. Mit seiner modernen Laser-Scan-Technologie kann das Team um Steve Borrows neue Erkenntnisse über das architektonische Meisterwerk gewinnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Time Scanners

