National Geographic 17:35 bis 18:25 Dokumentation Yukon Gold Der Ruhm der Mutigen CDN 2016 2016-10-20 11:35 Stereo 16:9 HDTV Merken Drama, Emotionen und starke Charaktere: In dieser Zusammenfassung der spannendsten Momente aus vier Staffeln wird gezeigt, was es heißt, ein Yukon-Goldgräber zu sein. Während der strapaziösen Saison stoßen Männer wie Frauen immer wieder an ihre körperlichen und mentalen Grenzen. Im Kampf gegen Pannen, den Boden, das Wetter oder auch sich selbst müssen sie sich behaupten. Entschlossen stellen sie sich dabei Rückschlägen, überwinden Hindernisse und beweisen Persönlichkeit - denn nur so können sie ihn diesem knallharten Job Erfolg haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Yukon Gold